Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall zwischen zwei Lastkraftwagen in Hohenlimburg - 24-jährige Fahrerin leicht verletzt

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall zwischen zwei LKW verletzte sich am Dienstagnachmittag (06.12.2022) in Hohenlimburg eine 24-jährige Frau leicht. Gegen 13.00 Uhr wollte sie mit ihrer Sattelzugmaschine inklusive Anhänger von der Straße Barmerfeld aus nach links in Richtung Zur Hünenpforte auf die Hohenlimburger Straße abbiegen. Zeitgleich fuhr aus Richtung Hohenlimburg kommend ein 58-Jähriger mit seinem LKW über die Hohenlimburger Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah die 24-Jährige diesen und fuhr los. Der 58-Jährige wich noch durch den Gegenverkehr aus, konnte eine Kollision der beiden LKW allerdings nicht verhindern. Die Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Einer der LKW blockierte beide Richtungsfahrbahnen. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten Polizeibeamte die Hohenlimburger Straße. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe muss die Fahrbahn im Anschluss professionell gereinigt werden. Die Sperrung dauert an. (sen)

