POL-HA: Zeugen nach Einbruch in Wohnung auf Emst gesucht

Hagen-Emst (ots)

Am Montagnachmittag (05.12.2022) brach ein bislang unbekannter Täter in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses auf Emst ein und stahl Schmuck. Gegen 15.30 Uhr verließen die Wohnungsinhaber ihre Wohnung in der Karl-Ernst-Osthaus-Straße. Als sie gegen 18.00 Uhr nach Hause zurückkehrten, bemerkten sie sofort die offen stehenden Türen der Schränke. Bei genauerem Hinsehen, stellten sie fest, dass der Täter das Fenster des Kinderzimmers aufgehebelt und sich so Zutritt zu ihrer Wohnung verschafft hatte. Die Polizeibeamten erkannten anhand von Schuhabdrücken im Schnee, dass der Unbekannte das Grundstück über die Straße Am Finckenherd betreten und auch wieder verlassen haben muss. Die Kripo ermittelt nun wegen des Tageswohnungseinbruchs. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

