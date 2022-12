Polizei Hagen

POL-HA: Hagenerin durch Ex-Mann auf offener Straße verletzt

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am Sonntag (04.12.2022) verletzte ein 44-Jähriger seine Ex-Frau bei einer Auseinandersetzung. Am späten Nachmittag traf der Mann in Wehringhausen auf die Hagenerin. Es entstand ein Streit auf offener Straße. In dessen Verlauf habe der 44-Jährige begonnen auf die Frau mit Faustschlägen einzuwirken. Dabei sei sie im Gesicht sowie am Kopf getroffen worden. Als sie zu Boden stürzte, trat ihr der Mann gegen die Beine und den Oberkörper. Anschließend entfernte er sich in unbekannte Richtung. Die hinzugerufene Polizei konnte den 44-Jährigen nicht mehr antreffen. Er erhielt eine Strafanzeige - die Ermittlungen dauern an. Die Hagenerin erlitt leichte Verletzungen. (arn)

