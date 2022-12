Polizei Hagen

POL-HA: Raub in der Innenstadt - Unbekannter Täter entreißt 52-jähriger Frau die Handtasche und flüchtet

Hagen-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Täter raubte einer 52-jährigen Frau am Sonntagabend (04.12.2022) in der Innenstadt die Handtasche und flüchtete unerkannt. Zwischen 22.00 Uhr und 23.00 Uhr war die Hagenerin zu Fuß in der Hohenzollernstraße in Richtung der Bushaltestellen am Sparkassenkarree unterwegs. Plötzlich entriss ihr der Unbekannte die Handtasche und flüchtete mit dieser in Richtung Volkspark. Die 52-Jährige rief dem Täter hinterher, weshalb zwei Männer auf den Vorfall aufmerksam wurden. Diese verfolgten den Unbekannten kurz, verloren ihn dann aber aus den Augen. Die 52-Jährige blieb unverletzt. Sie sagte den Polizeibeamten, dass sie nur erkennen konnte, dass der Täter dunkel gekleidet war. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des Raubes ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

