Polizei Hagen

POL-HA: Ein Leichtverletzter nach Abbiegeunfall

Hagen-Haspe (ots)

Freitagnachmittag (02.12.2022) gegen 16.45 Uhr fuhr ein 76-Jähriger mit seinem Mazda auf der Enneper Straße in Richtung Gevelsberg. Der Hagener wollte im weiteren Verlauf nach links in die Südstraße abbiegen und erfasste dabei einen 23-Jährigen mit seinem Leichtfahrzeug (Mischung aus Pkw und Moped). Der Mann war zeitgleich auf der Nordstraße unterwegs und wollte nach links in die Enneper Straße abbiegen, um seinen Weg in Richtung der Martinstraße fortzusetzen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen begann der Senior mit dem Abbiegevorgang genau dann, als der 23-Jährige in die Enneper Straße einfuhr und kreuzte so die Fahrtrichtung. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der Fahrer des 45-km/h-Autos leichte Verletzungen zuzog. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6.500 Euro. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell