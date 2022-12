Polizei Hagen

POL-HA: Busfahrer bei Unfall verletzt

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Montag, 05.12.2022, fuhr ein 54-jähriger Opelfahrer die Körnerstraße in Richtung Innenstadt entlang. Hier beabsichtigte er gegen 07:00 Uhr die Fahrspur zu wechseln. Dort übersah er einen Linienbus, der in dieselbe Richtung fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem sich der 36-jährige Busfahrer leicht verletzte und wenig später in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Es entstand leichter Sachschaden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell