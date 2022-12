Polizei Hagen

POL-HA: Gefährliche Körperverletzung am Bahnhof - Mann erleidet Schnitt im Gesicht

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Dienstag, 06.12.2022, nahmen gegen 17:15 Uhr mehrere Streifenwagen eilig Fahrt in die Bahnhofstraße auf. Zeugen meldeten eine gefährliche Körperverletzung mit einem scharfen Gegenstand. Als der erste Streifenwagen eintraf, rannte eine Personengruppe in Richtung Bahnhof davon. Drei Personen (24, 18, 16) konnten durch Polizisten nach einer Verfolgung ergriffen und festgehalten werden. Bei dem 18-Jährigen wurden Betäubungsmittel aufgefunden. Die Beamten ermittelten, dass ein 23-Jähriger von der Personengruppe offenbar angegriffen wurde. Einer der Täter setzte einen scharfen Gegenstand, vermutlich eine abgeschlagene Glasflasche, gegen den 23-Jährigen ein und verletzte ihn im Gesicht. Die Männer kannten sich offenbar flüchtig. Während der Auseinandersetzung wurde vor Eintreffen der Polizei auch Pfefferspray eingesetzt. Der Verletzte musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 16-jährige Tatverdächtige wurde dem Jugendamt übergeben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell