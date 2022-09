Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Goldkette an Haustür geraubt - Kripo bittet um Hinweise

Willich (ots)

Am gestrigen Sonntag gegen 18.40 Uhr klingelte ein unbekannter Mann an der Haustür bei einer 78-jährigen Seniorin auf der Krefelder Straße in Willich. Als die Frau die Tür geöffnet hatte, griff der Unbekannte zu und riss der Willicherin unvermittelt die Goldkette vom Hals. Anschließend flüchtete der Mann zu Fuß in eine Nebenstraße. Hier stieg er in ein schwarzes Auto und fuhr in Richtung St. Töniser Straße weg. Der unbekannte Räuber ist etwa 1,70 Meter groß und hat eine kräftige Statur. Er hat ein rundes Gesicht, einen dunklen Teint und dunkle Haare. Er trug eine helle Hose und ein helles T-Shirt. Die Kriminalpolizei fragt: Wer hat den Täter zur tatrelevanten Zeit im Bereich der Krefelder Straße beobachtet oder kann Hinweise zu dem schwarzen Wagen geben. Hinweise bitte an die Kripo über die 02162/377-0. /wg (861)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell