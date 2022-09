Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Rathausmarkt Viersen - Jugendliche versuchen Umhängetasche eines 14-Jährigen zu klauen - Täter gefasst

Viersen (ots)

Am Freitagabend um 19:45 Uhr kam es am Rathausmarkt in Viersen zu einem versuchten Raubdelikt. Ein 14-jähriger Viersener und seine Freunde wurden beim Überqueren des Busbahnhofes von zwei Tatverdächtigen nach einem Euro gefragt. Nachdem der 14-Jährige sowie seine Begleitung dies verneinten, versuchten beide Täter, gewaltsam die Umhängetasche des Vierseners zu klauen. Seine Freunde eilten ihm zur Hilfe, sodass der Raub misslang. Beim Verlassen des Tatortes traten beide Tatverdächtige dem 14-Jährigen gegen Rücken und Beine. Unmittelbar nach der Tat sah der Geschädigte Viersener einen Streifenwagen, der sich zu der Zeit im Rahmen des polizeilichen Präsenzkonzeptes Rathausmarkt vor Ort befand. Bei dem Einsatzteam suchte er Schutz und schilderte ihnen die Tat. Durch eine sofort eingeleitete Fahndung konnte im Bereich des Busbahnhofes sowohl der 13-jährige Tatverdächtige aus Nettetal, als auch der 15-jährige Viersener Täter gefasst werden. Beide Täter konnten sich zunächst nicht ausweisen. Auf der Wache konnten die Identitäten festgestellt werden. Auf Anforderung der Polizei erschienen die Erziehungsberechtigten beider Tatverdächtigen ebenfalls auf der Polizeiwache. Nach der Personalienfeststellung und genauerer Sachverhaltsaufnahme wurden die Tatverdächtigten an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Die Kriminalpolizei fragt: Wer hat die Tat im Bereich des Rathausmarktes beobachtet und kann weitere Angaben machen? Zeugen wenden sich bitte an die Ermittler über die Rufnummer 02162/377-0. /cb (860)

