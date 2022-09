POL-VIE: Tönisvorst: Fahrradfahrer stürzt unter Alkoholeinfluss

Kempen (ots) - In der Zeit zwischen dem 04.09.2022, 12:00 Uhr und dem 10.09.2022, 13:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter durch aufhebeln der Kellerfenster Zutritt in eine Doppelhaushälfte auf der Straße Am Stadtgarten in Kempen. Hierbei entwendeten Sie einen Tresor mitsamt Bargeld und Schmuck. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter 02162 /377-0 ...

