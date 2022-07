Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Alleinunfall unter Alkoholeinfluss

Sprockhövel (ots)

Am 09.07.2022, gegen 18:30 Uhr, kam es zu einem Alleinunfall eines Kraftrades. Ein 56-jähriger Wuppertaler befuhr hierbei mit seinem Sozius die Straße "Rathausplatz" in Sprockhövel-Haßlinghausen in Fahrtrichtung Wuppertal. In Höhe des Rewe Marktes beabsichtigte er links abzubiegen. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Motorrad samt Beiwagen, indem sich sein 31-Jähriger Sozius befand. Beide stürzten beim Abbiegevorgang heraus. Der 56-Jährige Fahrer wurde hierbei schwer und sein Beifahrer leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten fest, dass beide unter dem Einfluss alkoholischer Getränke standen. Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus verbracht und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell