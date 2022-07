Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Unfall beim Abbiegen

Hattingen (ots)

Am Freitag, den 08.07.2022, gegen 10:40 Uhr, kam es an der Isenbergstraße in Höhe der Tippelstraße zu einem Verkehrsunfall beim Linksabbiegen mit dem Geradeausverkehr. Ein 74-jähriger Hattinger befuhr mit seinem grauen Audi die Isenbergstraße in Fahrtrichtung Niederwenigern. An der Einmündung zur Tippelstraße bog dieser nach links ab, übersah dabei den entgegenkommenden Opel eines 84-jährigen Hattingers und es kam zu einer Kollision. Bei dem Zusammenstoß wurde der 74-Jährige schwer verletzt und der 84-Jährige leicht verletzt. Beide wurden einem Krankenhaus zugeführt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 14.500 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

