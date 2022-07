POL-EN: Hattingen, Wohnungseinbruch ohne Beute

Hattingen (ots) - Am Freitag, den 08.07.2022, gegen 10:40 Uhr, kam es an der Isenbergstraße in Höhe der Tippelstraße zu einem Verkehrsunfall beim Linksabbiegen mit dem Geradeausverkehr. Ein 74-jähriger Hattinger befuhr mit seinem grauen Audi die Isenbergstraße in Fahrtrichtung Niederwenigern. An der Einmündung zur Tippelstraße bog dieser nach links ab, übersah dabei den entgegenkommenden Opel eines 84-jährigen ...

