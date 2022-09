Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Schwalmtal-Amern (ots)

Am Samstag, 10.09.2022, gegen 21:23 Uhr verließ ein 12jähriger Junge einen Linienbus der zuvor an der Haltestelle "Schier" auf der Straße Roermonder Straße in Schwalmtal angehalten hatte. Im Anschluss überquerte er hinter dem Bus die Straße. Hierbei übersah er den Pkw einer 32jährigen Mönchengladbacherin, die im gleichen Moment die Roermonder Straße mit verminderter Geschwindigkeit in Gegenrichtung befuhr. Bei dem Zusammenprall wurde der Junge zum Glück nur leicht verletzt und konnte nach ambulanter Behandlung in die Obhut seiner Eltern übergeben werden./TG (857)

