Polizei Hamburg

POL-HH: 220629-5. Vollstreckung mehrerer Durchsuchungsbeschlüsse nach Verdacht der Schleusung und des Menschenhandels

Hamburg (ots)

Zeit: 29.06.2021, ab 09:45 Uhr Orte: Hamburger Stadtgebiet und Rellingen (Schleswig-Holstein)

Ermittler der Fachdienststelle für Milieudelikte (LKA 65) haben heute Vormittag in einer konzertierten Aktion acht Durchsuchungsbeschlüsse im Hamburger Stadtgebiet und in Rellingen (Schleswig-Holstein) vollstreckt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Einschleusung von Ausländern und des Menschenhandels richten sich gegen einen 75-jährigen Deutschen und dessen 61-jährige polnische Ehefrau.

Mehrwöchige Ermittlungen hatten die Beamten einer gemeinsamen Ermittlungsgruppe mit der Bundespolizei auf die Spur des Paares geführt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist es verdächtig, mehrere Frauen aus Thailand illegal nach Deutschland eingeschleust zu haben, um ihnen anschließend Arbeit in Modellwohnungen in Hamburg und im Umland anzubieten und sich selbst daran zu bereichern.

Durch die Staatsanwaltschaft Hamburg wurden daraufhin beim Amtsgericht acht Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen der beiden Beschuldigten in Bramfeld und Eimsbüttel, ihre Campingparzelle in Ochsenwerder, ein Bankschließfach in Eimsbüttel sowie vier Modellwohnungen in Stellingen, Fuhlsbüttel, Eimsbüttel und Rellingen (Schleswig-Holstein) erwirkt. Die Ermittler vollstreckten die Beschlüsse heute Vormittag und stellten Beweismittel sicher. Beide Tatverdächtige wurden angetroffen, verblieben aber mangels Haftgründen auf freiem Fuß.

Darüber hinaus trafen die Beamten in den Modellwohnungen insgesamt sieben thailändische Frauen an, die wegen des Verdachts des illegalen Aufenthaltes vorläufig festgenommen wurden. Sie sollen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen der Ausländerbehörde überstellt werden.

An dem heutigen Einsatz waren fast 100 Beamte beteiligt.

Die Ermittlungen dauern an.

Ka.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell