POL-HH: 220629-3. Verkehrsunfall mit zwei verletzten Kindern in Hamburg - Finkenwerder

Unfallzeit: 28.06.2022, 17:15 Uhr

Unfallort: Hamburg-Finkenwerder, Ostfrieslandstraße

Bei einem Verkehrsunfall sind gestern am späten Nachmittag zwei sechs- und neunjährige Mädchen verletzt worden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 65-Jähriger mit seinem VW Golf Cabrio die Ostfrieslandstraße in Richtung Finkenwerder Norderdeich.

In Höhe des Wangerooger Stiegs überquerten in diesem Moment die beiden Mädchen die Fahrbahn in Richtung Auricher Damm.

Hierbei erfasste der Pkw die beiden Kinder, die durch die Kollision leicht verletzt wurden. Die Mädchen wurden in ein Krankenhaus transportiert und verblieben dort zur Beobachtung in stationärer Behandlung.

Die Ermittlungen wurden von der Verkehrsdirektion Süd (VD 4) übernommen.

