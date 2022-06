Polizei Hamburg

POL-HH: 220629-1. Verkehrsunfall mit schwerverletztem Pedelecfahrer in Hamburg-Wilhelmsburg

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 28.06.2022, 12:33 Uhr

Unfallort: Hamburg-Wilhelmsburg, Mengestaße/Dratelnstraße

Gestern Mittag kam es in Wilhelmsburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pedelecfahrer schwer verletzt wurde.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 60-Jähriger mit einem Mercedes Vito die Mengestraße im rechten Fahrstreifen in Richtung Neuenfelder Straße. Als er an einer auf Grünlicht umspringenden Ampel an der Kreuzung Mengestraße/Dratelnstraße anfuhr, querte unvermittelt ein Pedelecfahrer die Fahrbahn aus Richtung Dratelnstraße kommend. Der 57-Jährige, der offenbar bei Rotlicht gefahren war, wurde von dem Vito erfasst und schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert und dort stationär aufgenommen. Lebensgefahr besteht nicht. Der Autofahrer blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Da der Verdacht bestand, dass der Pedelecfahrer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke gefahren ist, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Der Verkehrsunfalldienst Ost (VD 4) übernahm die weiteren Ermittlungen, die derzeit noch andauern.

Ka.

