POL-HH: 220628-1. ROADPOL "Operation Safe Holiday" - Präventionsveranstaltung für die sichere Anreise zum Urlaubsdomizil

Zeiten: 01.07.2022, 14:00 Uhr bis 20:00 Uhr; Orte: a) Hamburg-Marienthal, Rennbahnstraße 129, Liegenschaft der Verkehrsdirektion Ost (VD 3), b) Hamburg-Neuland, Großmoorring 14, Liegenschaft der Verkehrsdirektion Süd (VD 4)

Im Rahmen der zweimonatigen Verkehrssicherheitsaktion ROADPOL "Operation Safe Holiday" führt die Polizei Hamburg am Freitag eine Präventionsveranstaltung zum Auftakt in die Urlaubs- und Feriensaison durch. Im Fokus stehen dabei Wohnmobile und Wohnwagengespanne, deren technische Zustände und die korrekte Beladung.

Wohnmobile und Wohnwagengespanne sind für viele Menschen die ideale Kombination, um in ihren "eigenen vier Wänden" am gewünschten Zielort ihren wohlverdienten Urlaub zu genießen. Die letzten beide Jahre haben außerdem Camping und Caravaning noch beliebter gemacht.

Im Zuge von Verkehrskontrollen stellten Polizisten allerdings fest, dass wiederkehrend Mängel bei der Ladungssicherung vorliegen oder die Fahrzeuge von ihren Nutzern überladen werden.

Aus diesem Grund bieten die Beamten der Verkehrsdirektionen bei den Auftaktveranstaltungen an den Liegenschaften in Marienthal und Neuland neben wertvollen Tipps zur Ladungssicherung, Informationsmaterialen und einer technischen Überprüfung der Fahrzeuge auch deren gebührenfreie Verwiegung an.

Bei der Kontrollstelle bei der VD 3 wird außerdem ein Kfz-Sachverständiger einer Prüfgesellschaft unterstützend anwesend sein und steht für Fragen zur Verfügung.

Die Polizei Hamburg wird bis Ende August mehrere Schwerpunkteinsätze und Großkontrollen für sichere Urlaubsreisen durchführen und einen besonderen Blick im Zuge der Kampagne "Mobil. Aber sicher!" im Juli auf technische Mängel bei Fahrzeugen legen.

