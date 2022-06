Polizei Hamburg

POL-HH: 220628-2. Tödlicher Verkehrsunfall in Hamburg-Volksdorf

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 27.06.2022, 22:10 Uhr

Unfallort: Hamburg-Volksdorf, Saseler Weg / An den Teichwiesen

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg-Volksdorf ist gestern Abend ein Mann tödlich und ein weiterer schwer verletzt worden.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhr ein 50-Jähriger mit einem Mercedes Vaneo den Saseler Weg in Richtung Volksdorf. In einer Rechtskurve kam der Wagen nach links von der Spur ab und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Skoda Rapid. Der 19-jährige Fahrer des Skoda wurde durch die Kollision schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Der mutmaßliche Unfallverursacher erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde nach erfolgreicher Reanimation durch einen Ersthelfer ebenfalls in ein Krankenhaus transportiert. In der Nacht erlag der Mann seinen Verletzungen. Nach ersten Erkenntnissen dürfte er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke gefahren sein.

Beide involvierten Fahrzeuge wurden bei dem Unfall stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Der Verkehrsunfalldienst Ost (VD 3) führte unter Hinzuziehung eines Gutachters die Unfallaufnahme durch, für deren Dauer der Saseler Weg in beide Fahrtrichtungen gesperrt war. Hierdurch kam es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Ermittlungen der Verkehrsdirektion dauern an. Hierbei wird auch geprüft, ob der Mercedesfahrer mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren ist.

Ka.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell