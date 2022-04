Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Paketzusteller wohl unerwünscht

Ahaus (ots)

Ein pragmatischer Lösungsversuch eines Paketzustellers endet am Freitagnachmittag mit einiger blutigen Lippe. Als ein Auslieferungsfahrer in Ahaus an der Empfängeradresse niemanden antraf, klingelte er beim Nachbarn. Dieser fühlte sich wohl gestört, so der Bote. Unvermittelt habe der Angetroffene zugeschlagen. Nun wird sich die Justiz mit dem Fall beschäftigen. Da steht wohl Aussage gegen Aussage, gab der Beschuldigte den alarmierten Polizisten gegenüber selbstsicher an.

