Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Einfamilienhaus - Mann ausgeraubt - Zeugen gesucht

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Hersfeld. Im Ortsteil Sorga brachen Unbekannte in der Nacht zu Samstag (08.01.) in ein Einfamilienhaus in der Straße "Im Forst" ein. Die Täter hebelten eine Terrassentür auf und gelangten so in die Räumlichkeiten, die sie anschließend durchsuchten. Mit Bargeld und Schmuck im Wert von rund 1.000 Euro flüchteten die Einbrecher letztlich in unbekannte Richtung. Zudem entstand Sachschaden von circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mann ausgeraubt - Zeugen gesucht

Rotenburg. Nach derzeitigen Erkenntnissen raubten unbekannte Täter am frühen Sonntagmorgen (09.01.), zwischen 4 Uhr und 5 Uhr, einen 45-jährigen Mann aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg aus. Als der 45-Jährige die Straße "Alte Fuldabrücke" entlang lief, schlugen Unbekannte ihn von hinten nieder und entwendeten zwei Mobiltelefone sowie das mitgeführte Bargeld des Mannes. Die genaue Höhe der erlangten Beute ist derzeit noch nicht bekannt. Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell