Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Fulda (ots)

Künzell. Unbekannte versuchten am Freitagmorgen (07.01.), gegen 7.10 Uhr, in ein Wohnhaus in der Mecklenburger Straße einzubrechen. Ein Hausbewohner bemerkte zwei vermutlich männliche, schwarz gekleidete Täter, als diese versuchten ein Fenster im Terrassenbereich aufzuhebeln. Daraufhin flüchteten sie unerkannt in Richtung Künzell und hinterließen 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

