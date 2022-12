POL-HA: Zeugen nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr gesucht - Kinder werfen Steine von Brücke und beschädigen mindestens zwei Autos

Hagen-Wehringhausen (ots) - Zwei bislang unbekannte Täter griffen am Mittwochabend (07.12.2022) in Wehringhausen einen 20-jährigen Mann mit Pfefferspray an. Gegen 19.20 Uhr war der Hagener zu Fuß in der Sternstraße unterwegs. Vor einem dortigen Wohnhaus standen zwei Männer, die er nicht kannte. Als er an ihnen vorbei ging, holte einer der Unbekannten plötzlich ...

mehr