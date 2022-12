Polizei Hagen

POL-HA: Suche nach vermisstem 66-Jährigen in Haspe - Hubschrauber eingesetzt

Hagen-Haspe (ots)

Am Donnerstagabend (08.12.2022) setzte die Polizei Hagen zur Suche nach einem vermissten 66-Jährigen in Haspe unter anderem einen Hubschrauber ein. Gegen 19.30 Uhr ging die Vermisstenmeldung von einer Einrichtung in der Voerder Straße ein. Aufgrund der Gesamtumstände war davon auszugehen, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befinden könnte. Zur Suche nach dem 66-Jährigen forderte die Leitstelle der Polizei Hagen unter anderem einen Hubschrauber und einen Mantrailer-Hund an. Gegen 23.40 Uhr kehrte der Mann eigenständig und unversehrt zu der Einrichtung zurück. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell