POL-PDLD: Hördt - Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen

Offenbach/Queich (ots) - Am 04.11.2022 kam es in den Abendstunden, vermutlich zwischen 19:00 Uhr und 22:00 Uhr, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Täter konnten auf den Balkon des Anwesens gelangen und dort eine Scheibe einwerfen, um in das Haus zu gelangen. Durch die Täter wurde unter anderem Schmuck entwendet. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 10.000EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion ...

