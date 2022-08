POL-MS: Tankstellenüberfall an der Wolbecker Straße - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit von Samstagabend (13.08., 18:00 Uhr) bis Montagmorgen (15.08., 08:00 Uhr) in ein Juweliergeschäft am Prinzipalmarkt eingebrochen. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge kamen die Einbrecher über ein Gerüst von einer Baustelle an den Laden und kletterten durch ein ...

