POL-BOR: Bocholt-Mussum - Einbruch in Baustellencontainer

Tatort: Bocholt-Mussum, Im Egeling;

Tatzeit: zwischen 03.02.2023, 14.30 Uhr, und 06.02.2023, 07.25 Uhr;

Auf Baumaschinen abgesehen hatten es Unbekannte am Wochenende in Bocholt-Mussum. An der Straße Im Egeling drangen dort auf dem Gelände einer Baustelle in zwei Container ein - in beiden Fällen wendeten sie dazu Gewalt an. Die Täter erbeuteten im ersten Fall Bohrer, Ladegerät und ein Radio der Marke Makita, im zweiten Ladegeräte und Akkus. Ob weitere Gerätschaften fehlen, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

