Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Vorfahrtsunfall mit leicht verletzter Person

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag gegen 20.30 Uhr befuhr ein 82-jähriger Mitsubishi-Lenker die Schwieberdinger Straße, aus Richtung der Autobahnanschlussstelle kommend, in Richtung Ludwigsburg und bog nach rechts in die Möglinger Straße ab. Im Einmündungsbereich missachtete er die Vorfahrt eines aus Richtung Ludwigsburg kommenden 46-jährigen Kia Lenkers, welcher ebenfalls in die Möglinger Straße abbiegen wollte. Der Mitsubishi Lenker bemerkte den Unfall nicht und fuhr weiter. Ein Zeuge fuhr dem Mitsubishi-Lenker hinterher und machte diesen auf den Unfall aufmerksam, woraufhin dieser an die Unfallstelle zurückkehrte. Der Sachschaden beträgt zirka 12.500 EUR. Beim Unfall wurde ein 20-jähriger Mitfahrer im Kia leicht verletzt.

