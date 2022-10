Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich a. R. - Verkehrsunfallflucht

Sprechanlage an der Bahnschranke beschädigt

Emmerich am Rhein - Vrasselt (ots)

Am Mittwoch (5. Oktober 2022) zwischen 06:00 Uhr und 10:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Sprechanlage der Bahnschranke an der Jahnstraße. An diesem Bahnübergang ist die Bahnschranke ständig geschlossen und wird nur durch das Betätigen der Sprechanlage geöffnet. Die Einsatzkräfte sicherten weißen Lackabrieb an der Beschädigung, so dass es wahrscheinlich ist, dass der Unfallverursacher, der sich pflichtwidrig entfernte, mit einem weißen Fahrzeug unterwegs war. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, melden sich bitte telefonisch bei der Polizei Emmerich unter 02822 7830. (ms)

