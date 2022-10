Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Versuchter Geschäftseinbruch

Eingangstür zu Frisörsalon angegangen

Rees-Mehr (ots)

In der Zeit von Freitag (7. Oktober 2022) um 22.00 Uhr bis Samstag (8. Oktober 2022) um 08:40 Uhr versuchten unbekannte Täter, in einen Frisörsalon an der Heresbachstraße einzudringen. Sie machten sich am Türschloss der Eingangstür zu schaffen, gelangten aber nicht hinein. Zeugen wenden sich bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830. (ms)

