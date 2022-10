Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Einbruch in ein Einfamilienhaus

Die Polizei sucht Zeugen

Goch-Pfalzdorf (ots)

Am Sonntag (9. Oktober 2022) gegen 01:30 Uhr schlugen bislang unbekannte Täter mit einem großen Naturstein die Scheibe neben der Eingangstür eines Einfamilienhauses an der Leuerstraße in Pfalzdorf ein. Den Stein hatten die Unbekannten in der Nachbarschaft aus einer Grundstückseinfriedung genommen. Aus der Diele des Wohnhauses entwendeten die Einbrecher eine schwarze Bauchtasche mit Ausweisen, Bankkarte und Schlüsseln. Danach flüchteten sie fußläufig in Richtung Talstraße. Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen, Personen oder Fahrzeugen werden von der Kripo Goch unter Telefon 02823 1080 erbeten.

Die Polizei rät:

Sichern Sie mögliche Schwachstellen Ihres Hauses / Ihrer Wohnung durch den Einbau von geprüfter und zertifizierter Sicherungstechnik.

Verschließen Sie immer Ihre Haus- oder Wohnungstüre, auch wenn Sie nur kurz weggehen.

Verschließen Sie ebenso Fenster, Balkon und Terrassentüren komplett, auch wenn Sie Ihre Wohnung nur für eine kurze Zeit verlassen, denn gekippte Fenster sind offene Fenster! (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell