Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Aufbruch eines Pkw

Die Polizei sucht Zeugen

Goch-Pfalzdorf (ots)

In der Zeit von Samstag (8. Oktober 2022) um 18.00 Uhr bis Sonntag (9. Oktober 2022) um 10:00 Uhr schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe der Beifahrertür eines roten Renault Twingo ein. Der Wagen war an der Kirchstraße in Pfalzdorf abgestellt. Die Unbekannten entwendeten eine Handtasche aus dem Twingo, entnahmen das Bargeld und warfen die Tasche anschließend in einen Vorgarten in der Nachbarschaft. Dort wurde sie gefunden und der Eigentümerin wieder ausgehändigt. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, melden sich bitte telefonisch bei der Kripo Goch unter 02823 1080. (ms)

