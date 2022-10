Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfallflucht - grauer Ford Tourneo beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Kleve (ots)

Am Freitag, 07.10.22 in der Zeit von 09:45 bis 13:45 Uhr wurde ein geparkter, grauer Ford Tourneo auf dem Parkplatz vor dem Krankenhaus Kleve durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher hatte offensichtlich links neben dem Fahrzeug geparkt und sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der Unfallverursacher oder Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Kleve unter der Telefonnummer 02821 5040 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell