POL-S: Gegen Baum geprallt und weitergefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein unbekannter Autofahrer ist am Mittwochmittag (25.05.2022) in der Löwentorstraße mit einem Baum zusammengestoßen und anschließend weitergefahren, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Ein Zeuge verständigte die Polizei, nachdem er gesehen hatte, wie gegen 11.50 Uhr ein Auto, das von der Haltestelle Löwentor in Richtung der Haltestelle Züricher Straße unterwegs war, nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug stieß gegen einen Baum und fuhr anschließend weiter. Zu dem Auto ist lediglich bekannt, dass es sich um einen weißen SUV gehandelt haben soll. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu melden.

