Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen rabiaten Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Fasanenhof (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochabend (25.05.2022) einen 34 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Drogeriemarkt am Europaplatz zwei Parfüme im Wert von rund 200 Euro gestohlen zu haben. Der Beschuldigte täuschte zunächst Kaufinteresse vor und ließ sich beraten. Als die 22-jährige Angestellte abgelenkt wurde, steckte er zwei Parfüme in seine Jacke und wollte den Laden verlassen. Als die Diebstahlswarnanlage auslöste und die 22-Jährige ihn vor dem Geschäft ansprach, stieß er sie zur Seite. Ein 47-jähriger Passant, der den Vorfall beobachtet hatte, kam der Frau zur Hilfe und hielt den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der 34-jährige Deutsche wurde am Donnerstag (26.05.2022) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte.

