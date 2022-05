Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: E-Scooter-Fahrer schwer verletzt

Stuttgart-Mitte/-Vaihingen (ots)

Zwei E-Scooter-Fahrer sind in der Nacht zum Freitag (27.05.2022) mutmaßlich aufgrund ihrer Alkoholisierung gestürzt und haben sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Eine 39 Jahre alte Fahrerin war gegen 23.10 Uhr in der Urbanstraße unterwegs, geriet während der Fahrt ins Schlingern und prallte gegen ein geparktes Auto. Eine Passantin alarmierte Rettungskräfte, die die Frau gemeinsam mit einem Notarzt versorgten und sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus brachten. Da der Verdacht einer Alkoholisierung bestand, musste sie eine Blutprobe sowie ihren Führerschein abgeben. In derselben Nacht verletzte sich auch ein 22-Jähriger, der gegen 01.20 Uhr von der Filderhofstraße in Richtung Möhringer Landstraße unterwegs gewesen war. Offenbar stürzte er, nachdem er gegen den Randstein gefahren war. Rettungskräfte brachten auch ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus, wo er außerdem eine Blutprobe abgeben musste.

