POL-KLE: Brand zweier Gartenhütten/Hütten brannten vollständig nieder

Weeze (ots) - Am Freitag (30. September 2022) zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen schwarzen Audi, der auf dem Parkplatz in der Nähe des Tierparks an der Straße Hertefeld abgestellt war. Der Eigentümer stellte am Heck des Wagens einen frischen Unfallschaden fest, jedoch hatte sich der Unfallverursacher ...

mehr