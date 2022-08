Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Tür durch Zündelei auf Schulhof beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg OT Neindorf, Schulstraße

12.05.2022, 17.35 Uhr

Feuerwehr und Polizei wurden am späten Freitagnachmittag alarmiert, nachdem eine aufmerksame Zeugin Brandgeruch auf dem Gelände einer Schule in der Schulstraße bemerkt hatte.

Die Feuerwehr war schnell vor Ort und fand vor einer Zugangstür einen brennenden Laubhaufen vor, der umgehend gelöscht wurde.

Die Flammen hatten auf das Türblatt übergegriffen, wodurch die Tür im unteren Bereich beschädigt wurde.

Die Polizei fand auf dem Schulgelände mehrere Laubhaufen und Papier vor, die durch Unbekannte angekokelt wurden.

Ein offenes Feuer oder weiterer Schaden entstand hierdurch nicht.

Die Polizei hofft darauf, dass Zeugen verdächtige Personen am Freitagnachmittag zwischen 17.00 Uhr und 17.35 Uhr beobachtet haben und bitte um Hinweise an die Polizei in Wolfsburg, Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell