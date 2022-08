POL-WOB: PKW Fahrer zu schnell und unter Drogeneinfluss

Wolfsburg (ots) - Helmstedt, An den Lübbensteinen 11.08.22, 18:45 Uhr Wegen Bedrohung und Widerstand wird sich ein 35 Jahre alter Helmstedter demnächst vor Gericht verantworten müssen. Der 35-Jährige hatte am Donnerstagabend gegen 18.45 Uhr in der Straße An den Lübbensteinen eine 54 Jahre alte und einen 58 Jahre alten Helmstedter mit einer Waffe bedroht. Anschließend flüchtet er fußläufig in Richtung des ...

