Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ 24-Jähriger Autofahrer verunglückt nach Überholmanöver ++ Unterschiedliche Unfalldarstellungen - Polizei sucht Augenzeugen ++ Falschen Führerschein vorgelegt ++

Rotenburg (ots)

24-Jähriger Autofahrer verunglückt nach Überholmanöver

Brauel. Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 71 zwischen Brauel und Seedorf ist am Mittwochnachmittag ein 24-jähriger Autofahrer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen habe der Mann gegen 15.40 Uhr mit seinem VW Golf mehrere Fahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit überholt. Aufgrund von Gegenverkehr musste er hinter einem Viehtransporter einscheren. Dabei kam es zu einer leichten Kollision zwischen dem Golf und dem Lastwagen. Der 24-jährige verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Im Seitenraum prallte der Wagen gegen einen Straßenbaum. Mit schweren Verletzungen wurde der Fahrer in ein Krankenhaus eingeliefert. Wie sich später herausstellte, ist der 24-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 25.000 Euro.

Unterschiedliche Unfalldarstellungen - Polizei sucht Augenzeugen

Sittensen. Nach einem Verkehrsunfall, der sich bereits am Donnerstagmittag vergangener Woche auf der Landesstraße 142 ereignet hat, sucht die Polizei nach möglichen Zeugen des Vorfalls. Im Bereich des Ortsausgangs war es gegen 13 Uhr zu einer Kollision zwischen einem schwarzen Seat und einem weißen Fiat-Transport gekommen. Die beiden Unfallbeteiligten schilderten den Hergang unterschiedlich. Deshalb bittet die Sittensener Polizei unter Telefon 04282/59414-0 um Mitteilungen.

Unfall beim Abbiegen

Bremervörde/Hesedorf. Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Horner Straße/Hempberger Damm ist am Mittwochnachmittag ein 25-jähriger Autofahrer verletzt worden. Der junge Mann hatte gegen 15.40 Uhr mit seinem VW Caddy vom Hempberger Damm nach links in die Horner Straße abbiegen wollen. Dabei übersah er vermutlich den von links kommenden VW Passat eines 35-Jährigen. Mit leichten Verletzungen wurde der Unfallverursacher in die OsteMed Klinik gebracht.

Aus der Kurve gerutscht

Hellwege. Leichte Verletzungen hat sich ein 65-jähriger Autofahrer am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der K 205 zwischen Hellwege und Sottrum zugezogen. Der Mann war gegen 14.40 Uhr mit seinem Mercedes auf der Kreisstraße in Richtung Sottrum unterwegs, als er nach einer leichten Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Im Seitenraum überfuhr der Wagen einen Leitpfosten, ein Verkehrszeichen und prallte gegen einen Straßenbaum. Der verletzte Fahrer kam im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum. Den Unfallschaden schätzt die Polizei auf über siebentausend Euro.

Diebstahl auf dem Friedhof

Zeven. Unbekannte haben am Montag oder Dienstag dieser Woche auf dem Friedhof an der Kirchhofsallee eine Grableuchte von einer Grabstelle gestohlen. Sie war aus Edelstahl mit einem etwa 30 Zentimeter langen Erdspieß. Hinweise bitte an die Zevener Polizei unter Telefon 04281/9306-0.

Falschen Führerschein vorgelegt

Hatzte/A1. Einen gefälschten, italienischen Führerschein hat ein 71-jähriger Autofahrer am Mittwochvormittag Beamten der Autobahnpolizei Sittensen bei einer Verkehrskontrolle vorgelegt. Der Mann war gegen 11.40 Uhr zwischen den Anschlussstellen Elsdorf und Sittensen in Richtung Hamburg unterwegs, als die Polizei auf seinen Mercedes aufmerksam wurde. Bei der Kontrolle auf dem Parkplatz Hatzte kam die Urkundenfälschung an Licht. Für den 71-Jährigen war die Fahrt hier zu Ende. Die Beamten beschlagnahmten das gefälschte Dokument und sorgten mit einer Wegfahrsperre dafür, dass er nicht weiterfahren konnte.

Falsche Kennzeichen am Auto

Sittensen. Am Mittwochabend ist eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Sittensen auf dem Gelände des Autohofs auf einen Audi A4 mit Kennzeichen aus Pinneberg aufmerksam geworden. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass die Kennzeichen regulär für einen BMW ausgegeben sind. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Audi im Dezember abgemeldet worden war. Der 22-jährige Fahrer und Halter des Wagens muss sich jetzt wegen einer Urkundenfälschung und wegen der Verstöße gegen das Pflichtversicherungs- und Kraftfahrzeugsteuergesetz verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell