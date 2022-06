Wolfenbüttel (ots) - Wolfenbüttel: Einbruch in Blockhütte Montag, 20.06.2022, 17:00 Uhr, bis Dienstag, 21.06.2022, 14:30 Uhr Zwischen Montagnachmittag und Dienstagfrüh drangen unbekannte Täter nach Aufhebeln eines Fensters in eine Blockhütte in einem Garten an der Adersheimer Straße in Wolfenbüttel ein. Zuvor hatten der oder die Täter offenbar erfolglos ...

