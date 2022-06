FW Osterholz-Scharm.: Küchenbrand mit Personenrettung

Freiwillige Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck

Küchenbrand mit Personenrettung

Osterholz-Scharmbeck

Die Ortsfeuerwehr Osterholz-Scharmbeck konnte heute Abend (01.06.) eine Person aus einer Brandwohnung retten und einen sich entwickelnden Wohnungsbrand stoppen. Um 19:28 Uhr erfolgte die Alarmierung zum Haus am Markt, direkt in der Innenstadt. Ein Nachbar hatte in einer Wohnung Brandgeruch und Rauch wahrgenommen und den Notruf gewählt. Zudem er davon auszugehen, dass sich der Bewohner noch in der betroffenen Brandwohnung befand. Vor Ort bestätigte sich die Lage, sodass das Einsatzstichwort auf "Wohnungsbrand" erhöht wurde. Ein Trupp unter Atemschutz ging sofort in der verrauchten Wohnung zur Menschenrettung vor. Glücklicherweise konnte der Bewohner schnell gefunden und aus der Wohnung gebracht werden - dort wurde er dem Rettungsdienst übergeben. Auch den Brand konnte die Feuerwehr schnell eindämmen. In der Küche brannten mehrere Gegenstände und Elektrokleingeräte. Das Brandgut wurde abgelöscht und aus der Wohnung gebracht. Wände und Möbel der Küche wurden mittels Wärmebildkamera überprüft, kurze Zeit nach dem Löscheinsatz war der Bereich dann so weit abgekühlt, dass keine weitere Gefahr bestand. Anschließend setzten die Einsatzkräfte einen Lüfter ein, um die Wohnung nachhaltig vom Rauch zu befreien. Nach einer Stunde konnte die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und ca. 20 Personen im Einsatz war, wieder einrücken und die Einsatzstelle der Polizei übergeben.

