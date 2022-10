Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Verkehrsunfall

Pedelecfahrer von abbiegendem PKW erfasst

Kleve-Donsbrüggen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Sonntagnachmittag (9. Oktober 2022) an der Einmündung Kranenburger Straße / Heidestraße gekommen. Ein 61-Jähriger aus Kleve war gegen 16:20 Uhr mit seinem Pedelec auf dem Geh- und Radweg der Kranenburger Straße in Richtung Kleve unterwegs. Als er die Einmündung der Heidestraße passierte, kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW eines 31-Jährigen aus Goch, der von der Kranenburger Straße nach links in die Heidestraße abbiegen wollte. Der 61-Jährige, der zum Unfallzeitpunkt einen Helm trug, stürzte zunächst auf die Motorhaube des Mazda und dann auf die Straße. Er zog sich schwere Verletzungen zu, ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Der Autofahrer blieb unverletzt. (cs)

