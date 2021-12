Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein/B28 - Auto gerät in den Gegenverkehr

Sechs leicht verletzte Personen sind das Ergebnis eines Unfalls am Dienstag auf der B28.

Ulm (ots)

Gegen 17.30 Uhr fuhr der 47-Jährige mit seinem VW Touran von Blaustein in Richtung Blaubeuren. Auf Höhe Arnegg geriet der Mann auf die Gegenfahrbahn und stieß gegen die Fahrerseite eines entgegenkommenden VW Golf und Seat. Insgesamt erlitten sechs Personen in den drei Autos ,im Alter zwischen 14 und 83 Jahren, leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in umliegende Krankenhäuser. Den Schaden an den nicht mehr fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf etwa 20.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die B28 für etwa zwei Stunden voll gesperrt.

+++++++ 2466309

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell