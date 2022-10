Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Verkehrsunfall

Motorradfahrer schwer verletzt

Kevelaer-Winnekendonk (ots)

Am Sonntag (9. Oktober 2022) gegen 13:10 Uhr war ein 27-Jähriger aus Krefeld mit seinem Motorrad auf der Straße Achterhoek in Richtung Winnekendonk unterwegs. In einer Linkskurve auf Höhe der Kirche verlor er aus noch unklarer Ursache die Kontrolle über sein Motorrad und touchierte zunächst den BMW eines 62-Jährigen aus Weilerswist, der mit seinem Wagen an der Haltelinie des Achterhoeker Schulwegs stand und wartete. Danach fuhr der 27-Jährige weiter über den Grünstreifen und in ein angrenzendes Feld. Dabei stürzte er von seiner KTM Maschine und zog sich schwere Verletzungen zu. Ersthelfer kümmerten sich um ihn, bis der Rettungswagen eintraf und ihn in eine Klinik brachte. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell