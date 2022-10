Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Einbruch in einen Lagerraum

Tatverdächtiger flüchtet zu Fuß

Wachtendonk (ots)

Am Sonntag (9. Oktober 2022) gegen 23.50 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter in einen als Lagerraum genutzten, ehemaligen Kuhstall an der Gelinterstraße ein. Als ein Zeuge auf den Einbruch aufmerksam wurde und den Raum betrat, flüchtete der Unbekannte zu Fuß in Richtung Rüttendorfer Weg. Der Einbrecher war schlank, 170 - 175 cm groß und mit einer dunklen Hose und einer blauen Softshelljacke mit Kapuze bekleidet. Hinweise zu dieser Person, der Fluchtrichtung oder anderen verdächtigen Beobachtungen geben Sie bitte telefonisch an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (ms)

