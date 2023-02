Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Geräte aus Transporter gestohlen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Unter den Eichen;

Tatzeit: zwischen 03.02.2023, 16.00 Uhr, und 06.02.2023, 07.00 Uhr;

In einen Firmenwagen eingebrochen sind Unbekannte am vergangenen Wochenende in Bocholt. Das Geschehen spielte sich auf einem Parkplatz an der Straße Unter den Eichen ab. Dort hatte das Fahrzeug zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen gestanden. Die Täter schlugen das Fenster einer Hecktür ein und gelangten so ins Fahrzeuginnere. Dort brachen sie einen Metallschrank auf und entwendeten mehrere Geräte. Im Einzelnen erbeutete die Diebe eine Heckenschere der Marke Stihl mit Benzinmotor, einen Laubbläser der Marke Stihl, einen Werkzeugkasten der Marke Dewald samt Inhalt sowie einen Akkubohrer, einen Akkuschrauber, einen Schlagbohrer, einen Akkutrennschleifer und einen Akkustaubsauger, allesamt der Marke Makita. Wer Hinweise zum Tatgeschehen oder zum Verbleib der genannten Geräte machen kann, sollte unter Tel. (02871) 2990 Kontakt zum Kriminalkommissariat in Bocholt aufnehmen. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell