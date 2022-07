Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Kommissarin Zufall im Einsatz - Bürgernähe auch im Urlaub

Hamburg (ots)

Dass die Bundespolizei für die Passkontrolle zuständig ist, ist wahrscheinlich den meisten Bürgern bekannt. Überraschend war aber sicherlich der Anruf für eine Familie im Urlaubsdomizil, dass die am Flughafen Hamburg abhanden gekommenen Reisepässe durch eine Bundespolizistin im Hotel übergeben werden können.

Was ist passiert? Eine Familie aus Schleswig-Holstein startete am Montag vom Flughafen Hamburg in den Urlaub nach Griechenland. Vor dem Einsteigen ins Flugzeug stellte der Familienvater fest, dass die Dokumententasche mit den Reiseunterlagen, Ausweisen und Impfpässen verschwunden ist. Die Nachsuche unter Zeitdruck war erfolglos und so begann die Reise auf die Urlaubsinsel in äußerst gedämpfter Stimmung. Zwischenzeitlich wurde die Tasche durch einen Mitarbeiter des Flughafens gefunden und der Bundespolizei übergeben. Bei der Sichtung der Fundunterlagen fiel einer Beamtin auf, dass eine Kollegin, die plante, am nächsten Tag in den Urlaub zu fahren, dasselbe Urlaubsziel wie die Besitzer der Unterlagen hat. Sofort wurde Kontakt mit dem Hotel aufgenommen, das aus den Reiseunterlagen bekannt war. Die flexible Beamtin übernahm als Urlauberin die Tasche mit den Dokumenten. Wie es der Zufall wollte, sind die Besitzer und die Beamtin im selben Hotel untergebracht. Hier erfolgte die Übergabe an die überglückliche Familie.

