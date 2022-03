Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Täter nach Diebstahl eines hochwertigen E-Bike ermittelt

Wesel (ots)

Fahrraddiebstähle gehören zu den sogenannten schwer aufklärbaren Delikten. Zum einen passieren sie zunächst oft unbemerkt, zum anderen wechseln gestohlene Fahrräder nach der Tat häufig schnell die Besitzer, indem sie z. B. weiter verkauft werden und sich die Spur schnell verliert. Die erfahrenen Ermittler*innen der Kriminalpolizei sind deshalb in diesem Deliktsbereich nicht nur intensiv bei den örtlichen Anlaufstellen (Fahrradhändler, Pfandhäuser, etc.) unterwegs, sondern auch auf den einschlägigen Online-Verkaufsplattformen. In diesem Fall war die Beharrlichkeit und Sachkenntnis einer jungen Kriminalhauptkommissarin ausschlaggebend für einen schnellen Ermittlungserfolg.

Am vergangenen Freitag wurde bei einem Kellereinbruch in Voerde ein E-Bike im Wert von über 5000EUR entwendet. Der Täter verkaufte das E-Bike dann am Montag direkt bei einem Geschäft in Dinslaken. Durch die intensive Ermittlungsarbeit konnte das entwendete Zweirad noch am Montag sichergestellt und der Täter ausfindig gemacht werden. Der Besitzer des Fahrrades kann sich in Kürze darüber freuen sein Eigentum zurück zu bekommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell