POL-HA: Notruf über 26 Mal missbraucht

Sonntag (09.01.2022) wählte ein 31-Jähriger insgesamt 26 Mal grundlos den Notruf der Polizei. Der Hagener hatte zudem bereits einige Tage zuvor wiederholt die 110 angerufen, ohne in einer Notlage gewesen zu sein. Eine Streifenwagenbesatzung traf den Mann in einer Wohnung im Bergischen Ring an. Die Beamten konnten mit einem Anruf feststellen, dass die Notrufe mit dem Handy des 31-Jährigen getätigt wurden. Der Mann gab an, lediglich eine Frage gehabt zu haben. Weitere Angaben machte er nicht. Das Handy wurde sichergestellt. Der Hagener erhielt eine Strafanzeige. (arn)

